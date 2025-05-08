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Сергей Безруков нашел артефакты времен войны на съемках

Актер Безруков нашел оставшиеся после ВОВ гильзы на съемках в Карелии
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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Народный артист России Сергей Безруков нашел артефакты времен Великой Отечественной войны на съемках драмы «Август» в Карелии. Об этом сообщает «Первый канал».

Во время работы над картиной Безруков воспользовался металлоискателем и нашел множество гильз, оставшихся после ВОВ.

«Ребята наши, реквизиторы, находили очень много артефактов военных, и пуговицы. Там были тоже серьезные операции, и воевали тоже очень серьезно», — сказал он.

В основу фильма «Август» лег роман Владимира Богомолова «Момент истины». Премьера картины в российском прокате должна состояться 25 сентября 2025 года.

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