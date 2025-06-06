Внучка первого президента Узбекистана оправдалась за слезы в шоу «Мастер игры»

Внучка первого президента Узбекистана, блогерша Мариам Тилляева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не просто так много плакала на проекте «Мастер игры».

Тилляева призналась, что была на нервах из-за недосыпа и нахождения в замкнутом пространстве. Из-за стресса девушка начала думать, что против нее формируется коалиция. Она отметила, что блогер Евгений Ершов – сильный игрок, за которым шла команда. В какой-то момент блогерше показалось, что Ершов настраивает всех против нее. Она испугалась, что из-за этого ее выгонят.

Тилляева отметила, что конфликт с Ершовым произошел из-за недопонимания. На эмоциях блогерша «почти шепотом» сказала Авроре Кибе, что Евгений ведет себя «как дебил».

«Не в лицо, не на публику – просто сорвалось в моменте. А он, взрослый мужчина, решил «разобраться» со мной… С криками», — поделилась девушка.

Блогерша призналась, что для нее такая ситуация – ненормальная. Тилляева заявила, что ее по-другому воспитывали.

«В моем мире мужчина не должен повышать голос на женщину. Неважно, где – на проекте или обычной жизни», — отметила блогерша.

В шоу «Мастер игры» Ершов накричал на Тилляеву и обругал матом после того, как она заявила, что тот «ведет себя как дебил». Ершов утверждает, что Тилляева назвала Бантееву «неинтересным игроком». Девушка уверила, что не говорила этого. Девушка расплакалась.

Позже Ершов извинился перед блогершей. Тилляева простила его. Она заявила, что отреагировала бы по-другому, если бы ситуация произошла вне шоу.

«Потому что такие вещи прощать нельзя. Ни в каком контексте», — добавила внучка первого президента Узбекистана.

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