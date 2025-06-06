Блогер Ершов обматерил и довел до слез внучку первого президента Узбекистана

Блогер Евгений Ершов довел до слез внучку первого президента Узбекистана, блогершу Мариам Тилляеву в шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

В вырезанной сцене, которую предоставили в пресс-службе, Ершов кричит на Тилляеву и ругается на нее матом. Причиной конфликта стало якобы высказывание блогерши за круглым столом. По словам блогера, девушка якобы заявила о заговоре Ершова и актрисы Натальи Рудовой против экстрасенса Натальи Бантеевой.

«Ты меня дебилом назвала? Не обращайся ко мне, если ты тупая. Не надо со мной общаться. У тебя мозга нет», — заявил блогер в ролике.

Ершов утверждает, что Тилляева назвала Бантееву «неинтересным игроком». Девушка уверила, что не говорила этого.

«У него ложное восприятие, и он ходит и пытается у каждого человека получить подтверждение этого воспоминания. Я на взводе, сильно спрессую, и мне кажется, что он хочет меня слить», — поделилась Тилляева.

Внучка первого президента Узбекистана подозревает, что Ершов пытается создать новую коалицию против «светлых». Актриса Наталья Рудова усомнилась в этом. Она предположила, что дело в характере блогера. Артистка назвала его «взрывным парнем».

Ершов извинился перед Тилляевой за то, что поднял голос. В ответ блогерша заявила, что участник шоу послал ее матом. Блогер уверил, что девушке послышалось. Он отметил, что не хочет выгонять Тилляеву из проекта.

Ранее Вячеслав Чепурченко стал шантажировать участников психологического шоу.