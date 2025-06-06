Стала известна дата прощания с сооснователем группы «Аквариум»

Прощание с сооснователем группы «Аквариум» Анатолием Гуницким состоится 11 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на друга музыканта, композитора Юрия Касьяника.

Панихида пройдет в крематории на Шафировском проспекте.

Анатолий Гуницкий умер 5 июня. Причиной смерти стал рак, с которым музыкант боролся с 2015 года. По словам Касьяника, сооснователь «Аквариума» скончался в реанимации.

Гуницкий основал «Аквариум» вместе со своим школьным другом Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) в 1972 году. Через три года он покинул коллектив. Как заявлял сам музыкант, его больше интересовали театральные проекты.

При этом писать песни для коллектива и других групп он не перестал. Композиции на его стихи появились, например, в альбоме «Аквариума» «Треугольник». А песня Вячеслава Бутусова на его стихи «Гибралтар, Лабрадор» стала частью саундтрека к фильму «Брат 2».

В 2005-м Гуницкий издал двухтомник: книгу «Записки старого рокера» со статьями о музыке разных лет и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

Ранее скончался актер из «Бандитского Петербурга».