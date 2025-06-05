На 72-м году жизни умер поэт, драматург, прозаик и один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий. Причиной смерти музыканта стал рак. С болезнью Гуницкий боролся как минимум с 2015 года — именно тогда его коллеги открыли первый сбор на лечение. В 2020 году он сам рассказал, что у него есть «некоторые проблемы со здоровьем», в том числе хронические заболевания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Поэт, драматург, прозаик и один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Джордж Гуницкий покинул наш мир. Другого такого не было. Да причтется к свету», — написал музыкант.

За два дня до смерти Гуницкого Гребенщиков попросил всех неравнодушных помолиться за музыканта, рассказав, что тот очень болен. При этом диагноз лидер «Аквариума» не уточнил.

Однако позже источник, близкий к окружению артиста, сообщил ТАСС, что причиной смерти Анатолия Гуницкого стал рак . По словам композитора и музыканта-мультиинструменталиста Юрия Касьяника, сооснователь «Аквариума» скончался в реанимации.

«Это уникальный ленинградский, петербургский человек. Многоталантливый, искрящийся идеями. Это такой конгломерат знаний, чувств, эмоций, идей, [человек] потрясающей харизмы. Он еще и гениальный абсурдистский поэт. И очень хороший товарищ», — вспомнил Касьяник.

Слухи о болезни Гуницкого впервые появились еще в 2015 году. Тогда его проект «Террариум», состоящий из легендарных рокеров, объявил сбор на лечение создателя коллектива. Чтобы поддержать музыканта, коллектив выпустил альбом песен на его стихи «3=8». Все участники работали бесплатно, а деньги от продаж пошли на лечение Гуницкого.

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В 2020 году появилась информация, что артист нуждается в дорогостоящем лечении. Сооснователь «Аквариума» подтвердил, что болен, но заявил, что не собирается просить финансовой поддержки.

«Да, некоторые проблемы со здоровьем у меня есть. Я уже не мальчик, мне 66 лет. У всех есть проблемы со здоровьем, они накапливаются за жизнь, есть и хронические заболевания. Сегодня чувствую себя неважно, бывало получше самочувствие. Почти 20 лет назад у нас была подобная история, тогда мы собирали деньги на мое лечение, но сейчас я этого не хочу. Не хочу выступать в роли постоянной жертвы, которая просит деньги. Это какая-то спекуляция на имени группы «Аквариум» и моем. Я этого не хочу», — говорил Гуницкий.

Основание «Аквариума»

Анатолий Гуницкий родился в 1953 году в Санкт-Петербурге. С Борисом Гребенщиковым, который учился на класс младше, он познакомился еще в школе. У них были общие интересы — оба увлекались написанием пьес и музыкой.

К началу 1970-х Гуницкий, попробовавший себя во многих профессиях, стал директором Ленинградского рок-клуба и «Театра абсурда». В 1972-м вместе со своим школьным другом Гребенщиковым основал «Аквариум», правда, через три года покинул группу. Как заявлял сам музыкант, его больше интересовали театральные проекты.

При этом писать песни для коллектива и других групп он не перестал. Композиции на его стихи появились, например, в альбоме «Аквариума» «Треугольник». А песня Вячеслава Бутусова на его стихи «Гибралтар, Лабрадор» стала частью саундтрека к фильму «Брат 2».

На театральном поприще Гуницкий тоже преуспел — его пьесы «До самых высот» и «Смерть безбилетника» неоднократно ставились в театрах, в том числе в Театре сатиры на Васильевском. С 1975 года музыкант занимался журналистикой, был автором в рок-журнале «Рокси» и разделе «Беседы о музыке» журнала «Костер». А в 2005-м издал двухтомник: книгу «Записки Старого рокера» со статьями о музыке разных лет и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».