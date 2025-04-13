Фанаты «Кино» против Паши Техника: на Арбате разрисовали легендарную стену Цоя

На стене Виктора Цоя в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное скончавшемуся 4 апреля в Таиланде рэперу Павлу Ивлеву. Этот жест вызвал резкую реакцию поклонников рок-музыканта: стену заклеили плакатами с Цоем, демонстрирующим средний палец. Ранее в Лефортово сотни фанатов окружили храм, где проходило прощание с рэпером.

После того как на знаменитой стене Виктора Цоя на Арбате в Москве появилась надпись, посвященная рэперу Паше Технику, поклонники лидера группы «Кино» устроили акцию протеста.

Уличный художник Роман Яковлев закрыл часть граффити с изображением рэпера, приклеив постеры, где Виктор Цой запечатлен с поднятым средним пальцем. Он опубликовал видео на своей странице в соцсети.

Накануне, 12 апреля, поклонники Паши Техника нанесли свое граффити на символическую стену Цоя, расположенную у дома №37, выходящего на Кривоарбатский переулок. Ранее на стене были надписи «Кино», «Цой жив» и цитаты из песен группы. Новая надпись «Техник» частично закрыла эти элементы, заняв значительную часть стены, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин назвал это актом вандализма.

«Количество психических людей на данный момент времени, при отсутствии должной психиатрии, превысило норму, к сожалению. Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант», — сказал Галанин в комментарии NEWS.ru

Он предположил, что поклонники рэпера были расстроены, «кто-то принял на грудь». «И в этом состоянии люди совершают поступки, за которые им будет стыдно, но они об этом не думают», — добавил музыкант.

Друг умершего рэпера Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи на стене Цоя на Арбате, отметил, что память Техника не стоит чтить вандализмом.

«Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь», — сказал он.

От хип-хопа до реабилитации

Павел Ивлев родился в 1984 году в Москве. Известно, что его мать работала бухгалтером, а отец занимался коммерцией. С раннего возраста он проявлял интерес к хип-хопу, а в 2001 году стал одним из основателей андеграунд-группы Kunteynir. Тогда же появился его сценический псевдоним «technique», под которым он зарегистрировался на популярном рэп-форуме hip-hop.ru.

Сам артист неоднократно признавался в тяжелой наркотической зависимости, начавшейся, по его словам, с 14 лет. В 2008 году он был осужден за хранение и распространение наркотиков и вышел на свободу в 2013 году.

Ивлев неоднократно проходил лечение в реабилитационных центрах, однако после этого вскоре наступали рецидивы. В 2022 году после очередной передозировки Паша Техник впал в кому.

«То ли шмалью пахнет, то ли ладаном». В Москве простились с Пашей Техником 11 апреля в Москве состоялось прощание с рэпером Пашей Техником. Траурное мероприятие... 11 апреля 19:52

27 марта 2025 года стало известно о срочной госпитализации Паши Техника в Таиланде. Его доставили в местную больницу в крайне тяжелом состоянии с подозрением на отравление наркотиками. Артист был введен в состояние медикаментозной комы, ему понадобилась искусственная вентиляция легких, а также подключение к аппарату ЭКМО.

Состояние рэпера оставалось критическим. Врачи зафиксировали полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис, а также тяжелую форму пневмонии. Обсуждалась возможность транспортировки в Бангкок для оказания более квалифицированной помощи. В Таиланд прилетел российский врач, чтобы оценить ситуацию на месте.

4 апреля Ивлев пережил клиническую смерть. После этого сообщалось о положительной динамике, однако вечером того же дня рэпер умер.

По информации, опубликованной директором артиста Марком Яровным, основной причиной смерти стал септический шок. В заключении врачей указывается, что его спровоцировали острое нарушение дыхательной функции, почечная недостаточность и тяжелая форма пневмонии.

Церемония прощания с Пашей Техником состоялась 11 апреля в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. Проститься с артистом пришли сотни людей. Среди присутствующих были его родители, бывшая супруга Карина Карицкая, директор Марк Яровный, пианист Лука Сафронов-Затравкин, рэпер Metox (Алексей Самсонов), а также участники группы Kunteynir: Блев MC, Максим Синицын и МС Кальмар.