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Павел Деревянко сделал предложение своей девушке перед футбольным матчем

Павел Деревянко предложил своей девушке руку и сердце на поле стадиона «Динамо»

Актер Павел Деревянко сделал предложение своей девушке Зое Фуць перед матчем «Динамо», за которое он болеет, и «Акрона» в рамках 29-го тура РПЛ. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам актера, они c Фуць знакомы уже почти пять лет, все это время он любуется красотой, мудростью и чувством юмора своей возлюбленной.

«Настало время, мне кажется, сделать все по-взрослому. Официально. Зоя, я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я предлагаю тебе свою руку и сердце», — на последних словах Деревянко опустился перед Фуць на колени.

После этого они обнялись и поцеловались, Деревянко вручил девушке букет из белых и голубых роз. Она сказала «да».

В апреле актер признался, что отказался от свободных отношений ради своей возлюбленной бизнесвумен Зои Фуць. Он также подружился с ее детьми. У женщины два сына от первого брака. Актер, в свою очередь, является отцом двух дочерей 2010 и 2014 года рождения от Дарьи Мясищевой — Варвары и Александры. Артист говорил, что планирует знакомить партнершу с девочками.

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