Прохор Шаляпин ответил, свободно ли его сердце: «Из меня получится любящий семьянин»

Певец Прохор Шаляпин не стал подробно отвечать на вопрос «СтарХита», свободно ли его сердце.

«На сегодняшний день сердце мое, так скажем, закрыто. Я уже больше не хочу никакой публичности в плане личной жизни», — заявил артист.

Шаляпин пояснил, что на данный момент чувствует себя счастливым. Он также признался, что из него получился бы «любящий семьянин», который баловал своих детей.

«Хороший или плохой [семьянин] — вопрос другой, потому что я не ответственный человек, ненавижу строить планы, меняю их по сто раз в день, очень неуравновешенный в этом плане. Но, с другой стороны, я добрый», — уточнил звезда.

В начале мая Шаляпин признался на YouTube-шоу «50 хейтеров», что у него есть биологический ребенок. Шаляпин раскрыл, что отдал свой биоматериал «одной барышне», у которой не получалось забеременеть из-за возраста. Другими деталями исполнитель делиться не стал. Певец также заверял тогда, что его сердце свободно.

Исполнитель был трижды официально женат. С первой избранницей, старше него на 18 лет, он вступил в брак в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Шаляпин отмечал, что его не смущала 28-летняя разница в возрасте с женщиной и он действительно был в нее влюблен. А третий «штамп» в паспорте у певца появился после свадьбы с Татьяной-Клаудией Дэвис, она была на девять лет старше исполнителя.

Шаляпин также состоял в отношениях с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна, артист вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской записал дуэтную песню «Я больше не буду», а через год объявил о расставании с женщиной.

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