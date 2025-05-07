Прохор Шаляпин стал отцом: «Биологически я уже продолжился»

Певец Прохор Шаляпин признался на YouTube-шоу «50 хейтеров», что у него есть биологический ребенок.

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. <…> Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — пояснил артист.

Шаляпин раскрыл, что отдал свой биоматериал «одной барышне», у которой не получалось забеременеть из-за возраста. Другими деталями исполнитель делиться не стал. Певец также заверил, что на данный момент он свободен.

«У меня нет пока семьи, я не знаю, как у меня срастется в этой жизни, и срастется ли вообще. Но биологически я уже продолжился», — подытожил артист.

В декабре 2024 года Шаляпин предположил, что у них с балериной Анастасией Волочковой получились бы красивые и талантливые дети. Однако шоумен отмечал, что находится с танцовщицей исключительно в теплых дружеских отношениях.

Исполнитель был трижды официально женат. С первой избранницей, старше него на 18 лет, он вступил в брак в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать артиста. Шаляпин отмечал, что его не смущала 28-летняя разница в возрасте с женщиной и он действительно был в нее влюблен. А третий «штамп» в паспорте у певца появился после свадьбы с Татьяной-Клаудией Дэвис, она была на девять лет старше исполнителя.

Шаляпин также состоял в отношениях с бывшей супругой актера Армена Джигарханяна, артист вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской записал дуэтную песню «Я больше не буду», а через год объявил о расставании с женщиной.

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