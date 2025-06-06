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Невестка Валерии проплакала четыре дня из-за обмана мошенников: «Сильно накрывало»

Невестка Валерии Лиана Шульгина сообщила, что стала жертвой мошенников
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lianashulginaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проплакала четыре дня из-за взлома ее аккаунта в Telegram.

«Пыталась работать, отвлекаться, но к вечеру сильно накрывало. Сюда же нестабильный гормональный фон», — заявила девушка.

Мошенник, пояснила Шульгина, связался с ней 31 мая и представился рекламным менеджером. Он обговорил с блогершей сотрудничество, после чего дал фишинговую ссылку на якобы сайт со статистикой канала. Сайт по ссылке, уверила знаменитость, выглядел точь-в-точь, как официальный. Расхождения были в самом тексте ссылки, поэтому Шульгина ничего не заподозрила и ввела свои личные данные.

«1 июня вечером начались проблемы: аккаунт стал вылетать из Telegram, меня и Сеню (супруга Арсения Шульгина. — «Газета.Ru») заблокировали в собственном канале, закрыли канал и начали продавать мой никнейм через специального бота», — рассказала невестка Валерии.

Шульгина признавалась, что шокирована тем, что «купилась на такой дешевый развод». Она заявила, что винила себя за случившееся на протяжении четырех дней.

Сын певицы Арсений Шульгин женился на Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 202-го у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин.

В ноябре 2024-го Лиана Шульгина сообщила о второй беременности. 24 апреля стало известно, что блогерша родила сына Мирона.

Ранее стало известно, что рэпер напал на фаната, похитил и ограбил его.

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