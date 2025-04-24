Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Валерия стала бабушкой во второй раз: «Мирончик»

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина родила сына Мирона
close
lianashulginaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка певицы Валерии, блогерша Лиана Шульгина сообщила в Telegram-канале, что стала матерью во второй раз.

Мальчика назвали Мироном, его вес составил примерно 3500. Шульгина рожала в одной из столичных больниц. Девушка призналась, что нынешние роды прошли легче предыдущих. Она сравнила их с космосом и назвала «родами мечты».

«Мирончик 23.04.25. Счастье», — уже отреагировала певица Валерия в своем Telegram.

По данным СМИ, Шульгина вела прямой эфир родов. Знаменитость лежала в отдельной палате с боксом для малыша, большим санузлом и джакузи.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин. Валерия рассказывала, что сильно переживала за невестку во время родов. Певица вместе с мужем Иосифом Пригожиным часто навещают внучку и проводят с ней время.

В ноябре 2024-го Лиана Шульгина сообщила о второй беременности. По словам невестки певицы, пара хотела второго ребенка, но они не ожидали, что все получится с первого раза.

Ранее Полина Гагарина ответила, когда планирует выйти замуж в третий раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами