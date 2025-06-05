Рэпер напал на фаната, похитил и ограбил его

В США рэпер Chocolate MC похитил и ограбил человека

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Рэпер Chocolate MC (настоящее имя Йосванис Сьерра Эрнандес) напал на фаната с пистолетом, похитил и ограбил после просьбы о фото. Об этом сообщает New York Post.

Утверждается, что музыкант отвел человека на парковку торгового центра, приставил пистолет к его груди и заставил отдать автомобиль. Кроме того, рэпер потребовал от мужчины наличные деньги, а когда их не оказалось, оставил жертве свой номер для перевода средств.

Затем, продолжает следствие, Chocolate MC заставил фаната отвезти его в несколько мест, угрожая пистолетом.

Йосванису Сьерра Эрнандесу предъявили обвинение в вооруженном ограблении и похищении с применением оружия.

До этого артист обвинялся в похищении и изнасиловании своей бывшей партнерши.

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