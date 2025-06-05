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Лидер группы «Ва-Банкъ» высказался о кончине сооснователя «Аквариума»

Музыкант Скляр: Гуницкий прожил хорошую, длинную жизнь
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Алексей Даничев/РИА Новости

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр высказался о кончине сооснователя коллектива «Аквариум» Анатолия Гуницкого. Музыканта цитирует NEWS.ru.

«Хорошую жизнь прожил Гуницкий, длинную достаточно. Дай бог, что он по итогам этой жизни все успел сделать, что необходимо перед небом», — поделился мыслями Скляр.

Гуницкий не стало в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком.

В мае 2020 года стало известно, что Гуницкий страдает от тяжелого заболевания. Музыканты «Аквариума» несколько раз объявляли сбор средств, чтобы помочь другу оплатить дорогостоящее лечение. При этом диагноз автора песен группы публично не раскрывался.

Гуницкий познакомился с Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) еще в школе. В 1972 году они основали группу «Аквариум». Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива. Он также работал в театре, на радио и печатался в журналах.

В 2005-м выпустил двухтомник: книгу «Записки Старого рокера», содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

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