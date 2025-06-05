Названа причина смерти сооснователя «Аквариума»

Источник, близкий к окружению музыканта Анатолия Гуницкого, назвал в беседе с ТАСС причину его смерти.

По словам инсайдера, сооснователь группы «Аквариум» скончался после продолжительной борьбы с раком.

В мае 2020 года стало известно, что Гуницкий страдает от тяжелого заболевания. Музыканты «Аквариума» несколько раз объявляли сбор средств, чтобы помочь другу оплатить дорогостоящее лечение. При этом диагноз автора песен группы публично не раскрывался.

Гуницкий познакомился с Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) еще в школе, а в 1972 году друзья основали группу «Аквариум». Изначально Гуницкий был барабанщиком и соавтором песен коллектива. Он также работал в театре, на радио и печатался в журналах.

В 2005-м выпустил двухтомник: книгу «Записки Старого рокера», содержащую статьи о музыке разных лет, и том со стихами и пьесами «Практика частных явлений».

О смерти 71-летнего Гуницкого стало известно 5 июня.

Ранее в Германии умер создатель Московского хорового театра.