Создатели «Назад в будущее» потеряли гитару Марти Макфлая

Режиссер Кротцер снимет фильм о поиске гитары из фильма «Назад в будущее»

Создатели «Назад в будущее» (1985) «потеряли» гитару главного героя картины Марти Макфлая. Об этом сообщает Billboard.

Компания Gibson и режиссер Док Кротцер займутся съемками документальной картины об исчезновении гитары Gibson ES-345, на которой главный герой в исполнении Майкла Дж. Фокса играл песню Чака Берри «Johnny B. Goode» в оригинальном фильме Роберта Земекиса .

Известно, что гитару вишневого цвета в 1985 году арендовали для съемок в лос-анджелесском музыкальном магазине Norm's Rare Guitars. После съемок ее вернули в магазин, а после продали. Вероятно, покупатель находился в Японии, где тогда ценили винтажные гитары.

Авторы фильма рассказали об особой примете гитары — на двенадцатом ладу в этой модели должна быть инкрустация, состоящая из двух частей, однако у модели из кино инкрустация цельная.

Съемки приурочены к 40-летию фильма.

В феврале сценарист «Назад в будущее» Боб Гейл признался, что создатели трилогии не планируют снимать четвертый фильм.

Ранее сообщалось, что Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя.