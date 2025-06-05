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Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя

Актер Фелтон сыграет Драко в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Британский актер Том Фелтон снова сыграет роль Драко Малфоя. Об этом сообщает Today.

По словам Фелтона, он вернется к роли антагониста из фантастической книжной серии «Гарри Поттер» в бродвейской постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя».

«Ущипните меня, я все время думаю, что сплю. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, и теперь снова вхожу в его шкуру, на этот раз как отец, в новой истории», — делится 37-летний Фелтон.

Он первый член оригинального актерского состава фильма, который присоединится к бродвейскому шоу. Действие постановки происходит через 19 лет после окончания оригинального сериала, по сюжету соответствующей пьесы Драко, Гарри, Рон и Гермиона отправляют своих детей в Хогвартс.

«Поттер» был огромной частью моего детства, и теперь я могу как бы вернуться назад, одновременно двигаясь вперед», — продолжает артист, не ожидавший снова сыграть Малфоя.

Фелтон называет вызов волнующим, потому что пока он только выбирает, каким показать своего повзрослевшего персонажа.

Актер будет играть одну из главных ролей в шоу с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года в «Lyric Theatre «в Нью-Йорке.

«Гарри Поттер и проклятое дитя» был поставлен в 2016 году, это самая кассовая немузыкальная пьеса в истории Бродвея. Это четвертая по продолжительности бродвейская пьеса за всю историю, и в настоящее время ее постановки идут в Лондоне, Нью-Йорке, Гамбурге и Токио.

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