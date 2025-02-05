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Сценарист «Назад в будущее» о создании четвертой части: «Идите на хрен!»

Сценарист «Назад в будущее» Гейл резко отреагировал на идею создания продолжения
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Universal

Сценарист «Назад в будущее» Боб Гейл признался на церемонии вручения премии «Сатурн», что создатели трилогии не планируют снимать четвертый фильм. Его слова передает Collider.

«Меня часто спрашивают: «Когда вы, ребята, собираетесь снимать «Назад в будущее 4?». А я отвечаю: «Идите на хрен!» Так и запишите», — заявил Гейл.

Collider предполагает, что сценарист решительно отказывается снимать продолжение из-за успехов оригинальных фильмов.

«Мы сняли три потрясающих фильма, но люди продолжали просить еще «Назад в будущее», поэтому мы сделали мюзикл. Мы показываем его по всему миру», — отметил Гейл.

Премьера мюзикла по мотивам кинотрилогии «Назад в будущее» состоялась в 2021 году в лондонском театре «Адельфи». В 2022-м постановка получила премию Лоренса Оливье как лучший новый мюзикл.

В ноябре 2024 года режиссер «Назад в будущее» Роберт Земекис признавался, что предлагал Universal Pictures экранизировать мюзикл, но его идею не поддержали. Студия, отмечал он, была заинтересована только в создании продолжения. Режиссер подчеркивал, что не собирается снимать четвертый фильм.

Фильмы «Назад в будущее» были выпущены между 1985 и 1990 годами. Сюжет рассказывает об эксцентричном ученом Эммете Брауне, который создал машину времени, и решил испытать ее со своим помощником Марти Макфлаем.

Ранее стало известно, что актер Юэн Макгрегор подал на судебный запрет против преследовавшей его фанатки.

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