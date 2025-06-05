На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Тот же, но с другим лицом»: Калюжному нашли замену в «Вампирах средней полосы»

Актер Кочнев заменит Калюжного в новом сезоне «Вампиров средней полосы»
close
START

Ушедшему в армию актеру Глебу Калюжному нашли замену в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.

Женька в третьем сезоне проекта сыграет актер Тимофей Кочнев («Соловей против Муромца»).

Режиссер, автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов отмечает, что не всегда экранная и реальная жизни у актеров совпадают.

«Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, мы, безусловно, расстроились, потому что мы его героя «воскресили», порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любят наш проект, воспримут и актера, который будет играть Женька так же хорошо. Это же не новый человек, это тот же Женек, просто с новым лицом», — заверил режиссер.

27 мая звезду Глеба Калюжного забрали в армию. Он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Съемки нового сезона сериала о вампирах стартовали в середине мая в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами