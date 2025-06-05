«Тот же, но с другим лицом»: Калюжному нашли замену в «Вампирах средней полосы»

Ушедшему в армию актеру Глебу Калюжному нашли замену в сериале «Вампиры средней полосы». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Start.

Женька в третьем сезоне проекта сыграет актер Тимофей Кочнев («Соловей против Муромца»).

Режиссер, автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов отмечает, что не всегда экранная и реальная жизни у актеров совпадают.

«Когда мы узнали, что Глеб уходит в армию, мы, безусловно, расстроились, потому что мы его героя «воскресили», порадовали многих зрителей. Но я думаю, что те, кто любят наш проект, воспримут и актера, который будет играть Женька так же хорошо. Это же не новый человек, это тот же Женек, просто с новым лицом», — заверил режиссер.

27 мая звезду Глеба Калюжного забрали в армию. Он добровольно пришел на призывной пункт после возбуждения против него уголовного дела за уклонение от службы. Калюжный заявлял, что хочет служить в элитных войсках армии РФ. По здоровью, уточнял артист, его предварительно распределили в спецназ или десант.

Съемки нового сезона сериала о вампирах стартовали в середине мая в Москве.