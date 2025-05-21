Стартовали съемки третьего сезона «Вампиров средней полосы» спустя три года

В Москве начались съемки третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы», его режиссером выступил Алексей Акимов («Сваты», «Фитнес»). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

«Третий сезон, как и предыдущие два, станет многожанровым. Мне кажется, что это большое удовольствие иметь возможность затрагивать в рамках одного сериала много жанров. Также мы расскажем об уральских вампирах. Главное отличие: смоленские вампиры живут семьей и более человечные, уральские — эгоистичные и живут общиной», — заявил Акимов.

Работа над проектом стартовала спустя три года после завершения второго сезона нашумевшей комедии. Исполнительница роли Ольги Анваровны, актриса Ольга Медынич уверена, что долгое ожидание съемок «того стоило». Она заявила, что хотела вернуться в вампирскую семью.

К своим ролям также вернулись Юрий Стоянов («Артист с большой дороги», «Мамонты»), Егор Дружинин («Неверные»), Артем Ткаченко («Черная весна», «Первый класс»), Анастасия Стежко («Дылды», «Пробуждение»), Ольга Медынич («Крутая перемена», «Волшебный участок»), Дмитрий Чеботарев («Карамора», «Мужу привет») и другие звезды.

Первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на экраны 18 марта 2021 года, второй — 13 декабря 2022 года. В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича, что тот еще попьет у них крови. В городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Грядет битва, но деда Слава пытается решить проблему бескровно.

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