Фрейлине Киркорова предложили работать на стройке

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник раскритиковал певицу Марго Овсянникову, которую в прессе называют «фрейлиной» Филиппа Киркорова. Продюсера цитирует «Пятый канал».

До этого Овсянникова встретилась с американским артистом Tyga и предложила рэперу сделать совместный проект. Оценивая шансы певицы исполнить это желание, Дзюник удивился, что участницы «Дома-2» хотят строить музыкальную карьеру.

Продюсер добавил, что все, кто работает с Овсянниковой, якобы расценивают сотрудничество как провал и стирают информацию о ней в своей голове.

«Но она же все равно не успокаивается. Она, интересно, чем петь-то собирается?» — говорит Дзюник.

Он предложил Овсянниковой пойти работать на стройке.

Шоу рэпера Tyga прошло в Москве 31 мая на «ЦСКА-Арене» в формате 360 градусов — на круглой сцене. Перед Tyga выступили артисты Макар и Jakone.

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