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96-летняя Татьяна Пилецкая пожаловалась, что ее не приглашают в кино: «Скучаю»

Актриса Татьяна Пилецкая: скучаю по кинематографу, но меня не приглашают
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Игорь Руссак/РИА Новости

Народная артистка России Татьяна Пилецкая («Разные судьбы») призналась в интервью NEWS.ru, что хотела бы сыграть в современном кино.

«К сожалению, в кино меня не приглашают, чем я потрясена. С радостью бы снялась в исторической картине или в хорошем сериале, даже маленький эпизод станет для меня большим подарком! Скучаю без кинематографа, которому я отдала много лет», — поделилась 96-летняя актриса.

Пилецкая также назвала СССР – лучшим временем в своей жизни, поскольку тогда она много снималась. Тогда же, отметила артистка, в стране было множество киностудий, которые сейчас куда-то «все делись».

По словам актрисы, в ее биографии есть роль, которую ей не удалось воплотить на экране. Она должна была сыграть «Натали Пушкину» (Гончарову. — «Газета.Ru») в фильме режиссера Сергея Герасимова, но он так и не снял ту картину.

За свою многолетнюю карьеру Пилецкая снималась со многими известными советскими артистами, с которыми ей приписывали романы, — в том числе она была партнершей Олега Басилашвили в драме «Невеста».

«Олег Валерианович — отличный артист, но человек с непростым характером, к которому надо пристраиваться. У нас с Олегом сложились добропорядочные отношения. Ни о каких романах не могло идти и речи, поскольку я в тот период была замужем», — уточнила артистка.

Сейчас Татьяна Пилецкая продолжает играть в театре, которому служит около 60 лет, а также снимается в различных ТВ-шоу. Артистка призналась, что не любит сидеть без дела, несмотря на возраст.

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