Умер актер Василий Фунтиков, сыгравший главную роль в телефильме «Каникулы Кроша»

Актер из «Каникул Кроша» Василий Фунтиков умер в возрасте 62 лет

Актер театра и кино, член Союза кинематографистов России Василий Фунтиков умер на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте объединения.

«27 мая скоропостижно ушел из жизни замечательный актер театра и кино, член Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров Союза кинематографистов РФ, член Гильдии актеров кино России Фунтиков Василий Владимирович», — говорится в сообщении.

Мужчина родился в 1962 году в Москве. До начала своей карьеры Фунтиков проходил обучение в Высшем театральном училище имени Щукина в мастерской Альберта Григорьевича Бурова.

За время своей карьеры он успел поработать в Театре Советской Армии, Московском драматическом театре имени Пушкина. Кроме того, Фунтиков принимал участие в записи аудиокниг.

Дебют Фунтикова состоялся в фильме режиссера Марии Муат «Охотник за браконьерами», где сыграл главную роль. При этом знаковой ролью в творческой судьбе актера стала роль Кроша в картине Григория Аронова «Каникулы Кроша».

26 мая на 65-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, актер и педагог Виктор Галкин. Причины трагедии пока не сообщили. Дата и место похорон станут известны позже.

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