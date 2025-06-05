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Дунаевский о нынешней популярности Шатунова: «Люди уже настолько опущены во вкусах»

Композитор Дунаевский: творчество Шатунова опиралось на самый низкопробный вкус
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Композитор Максим Дунаевский заявил, что в 90-е годы многие смеялись над творчеством группы «Ласковый май» и «всей этой сиротской песенкой». Об этом народный артист РФ рассказал на программе «Откройте, Давид».

«Ну да, ребята [из «Ласкового мая»] зарабатывали деньги. Пошли на самый низкопробный народный вкус — и по музыке, и по стихам, и по манере исполнения. На самый низменный вкус!» — высказался музыкант.

Дунаевский предположил, что нынешняя популярность творчества Юрия Шатунова связана с «эффектом истории». Он считает, что сейчас большая часть слушателей не знает, что над коллективом смеялись в обществе, поскольку не жили во время появления «Ласкового мая» на отечественной сцене.

«Оно же было — значит, было хорошо. Люди сегодня уже настолько опущены в своих вкусах, что воспринимают это, опять же: «Раз это показали — значит, это точно было хорошо!» — отметил Дунаевский.

Солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Ему было 49 лет. У певца случился обширный инфаркт. 17 октября 2024 года прошел трибьют-концерт «Здесь был Юра!!!» в Crocus City Hall в Москве. Он посвящен Шатунову. Ведущим мероприятия стал Андрей Малахов.

В январе 2025-го в Совфеде предложили присвоить певцу Юрию Шатунову почетное звание народного артиста России. По словам министра культуры сенатора Айрата Гибатдинова, с устной просьбой увековечить память музыканта к нему обратился некий участник СВО, поступают обращения и от других граждан России.

Ранее Дунаевский заявил, что Стас Михайлов исполняет примитивную музыку.

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