Максим Дунаевский о творчестве Стаса Михайлова: «Примитивно и не пахнет искусством»

Композитор Максим Дунаевский заявил, что современная музыка России не развивается из-за отсутствия обмена опытом с западными коллегами. Своим мнением народный артист РФ поделился на программе «Откройте, Давид».

«Искусство должно быть интернациональным — и только тогда оно станет по-настоящему национальным. <…> Наши театры достаточно давно перестали ездить на Запад. Это было даже в советское время: к нам приезжали из Англии и Франции. Был обмен. Это здорово, наш театр знали», — начал музыкант.

По словам Дунаевского, сейчас же отсутствует конкурентная среда как в театре, так и в музыке.

«Вы приходите на стадион, вся та же публика — тети Мани, дяди Вани. Им нужна музыка попроще, попримитивнее, [поэтому] появляется [Стас] Михайлов. Все это примитивно и не пахнет искусством. На уровне ресторана», — заявил композитор.

В начале мая певица Жасмин раскрыла секрет популярности Стаса Михайлова. Она назвала коллегу харизматичным и сексуальным человеком. Исполнительница считает, что на сцене Михайлов «отдается» каждому звуку — отчасти в этом, предположила она, и кроется секрет его популярности. Жасмин не исключила, что Михайлов проживает все то, о чем поет.

Ранее сообщалось, что Лолиту Милявскую требуют окончательно убрать со сцены России.