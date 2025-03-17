«Агрессивные дамочки»: звезда «Бригады» пожаловалась, что стала заложницей образа

Актрису Флоринскую после «Бригады» долгое время приглашали на роли антигероинь

Актриса Александра Флоринская пожаловалась, что стала заложницей образа после выхода сериала «Бригада» в 2002 году. 47-летнюю артистку цитирует издание «Страсти».

Сериал Алексея Сидорова стал дебютной экранной работой Флоринской. В «Бригаде» она сыграла любовницу Саши Белого, после чего ей начали предлагать аналогичные роли.

«Меня тоже после «Бригады» долгое время приглашали на роли стерв, любовниц, разлучниц — агрессивных дамочек. Я не против играть таких персонажей, мне это интересно, но для расширения своего диапазона мне хотелось диаметрально противоположных образов», — говорит она.

Про мнению Флоринской, после успеха «Бригады» многие сыгравшие в сериале актеры страдали от такого стереотипного подхода.

При этом для нее успех сериала не отразился на гонорарах.

«Я не помню, чтобы гонорары выросли в разы. Все-таки у меня была не главная роль, поэтому на мне это так не отразилось, как у коллег», — заключила она.

В 2024 году Флоринская сыграла в сериале «Красные линии» — спин-оффе популярного шоу «Бывшие». Новый проект рассказывает историю писательницы Елены Огурцовой (Полина Гагарина), оказавшейся в ловушке своего кумира — некогда успешного литератора Михаила Наумова (Илья Любимов). Его властную и эксцентричную супругу и воплотила на экране Флоринская.

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