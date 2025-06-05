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Житинкин поделился воспоминаниями о Гурченко: «Переиграла даже Ширвиндта»

Актер Житинкин вспомнил, что Гурченко смело пережила 10-летний период безролия
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ИнкФильм

Народный артист России и режиссер Малого театра Андрей Житинкин заявил, что актриса Людмила Гурченко обладала не только впечатляющим актерским талантом, но и сильными волевыми качествами. Его слова передает NEWS.ru.

Житинкин уточнил, что работал со звездой «Карнавальной ночи» в нескольких проектах.

«В первом же нашем совместном спектакле — «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» — [Гурченко] переиграла даже Ширвиндта. Впоследствии мы с ней сделали четыре проекта, включая мюзикл — абсолютно новый на тот момент жанр в нашей стране», — рассказал постановщик.

За свою карьеру, вспомнил Житинкин, Гурченко переживала «колоссальные периоды безролия», которые длились по девять-десять лет.

«Но выстояла, и до последнего дня работала… Только волевые качества [помогли ей не сломаться]», — подчеркнул он.

В конце декабря 2024 года сообщалось, что внучка Гурченко Елена Королева выступила против того, чтобы в России создали дипфейк актрисы. По ее словам, использование таких технологий не поможет повторить талант родственницы.

Ранее 96-летняя Татьяна Пилецкая пожаловалась, что ее не приглашают в кино.

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