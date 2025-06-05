На Кавказе пресекли контрабанду исторических наград

На Северном Кавказе была предотвращена попытка незаконно ввести в страну 18 немецких государственных наград общей стоимостью 1,5 млн рублей в посылках. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы России.

Житель Москвы отправил культурные ценности на адрес своих родственников в Ставрополе. Получившая их женщина была задержана. По словам купившего награды мужчины, он хотел включить их в личную коллекцию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. Теперь любителю артефактов грозит пять лет лишения свободы.

Среди приобретенных им наград были медали «Ганзейский крест Первой мировой войны города Гамбурга», «Почетный Крест Мировой войны 1914-1918 гг.», «Памятная медаль за участие в Европейской войне», «За четырехлетнюю выслугу в Вермахте», орден «Железный крест первого класса, 1914 год» и другие знаки отличия.

До этого в Благовещенске таможенники поймали мужчину с килограммом золота в аккумуляторе.

Ранее в Москве пресекли контрабанду военной продукции в Китай под видом подарков.