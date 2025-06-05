Кузя из «Универа» о современных женщинах: «Красивый фасад, за которым пусто»

Актер Виталий Гогунский назвал взаимообмен — когда женщина раскрывает лучшие качества партнера, а тот дарит ей за это чувство безопасности и комфорта — важной составляющей романтических отношений. Его слова передает Леди Mail.

«Хотя сегодня, в пору доморощенных психологов и коучей, когда каждый спешит давать советы, многие женщины стали просто красивым фасадом, за которым — пусто. Они «дуют» себе губы, наращивают волосы…» — заявил Кузя из «Универа».

Гогунский признался, что образцом для него являются женщины времен Советского Союза, которые, по его словам, отличаются от нынешних преданностью. Актер считает, что советским дамам было присуще чувство уважения к своим мужчинам и их делам, а также они были трудоспособными.

«Для меня главное в женщине — это доброта и воспитание. Ну и внешность, конечно, не буду кривить душой», — в то же время подчеркнул артист.

В мае бывшая жена Виталия Гогунского призналась, что терпела абьюз в браке со звездой «Универа». Модель Ирина Маирко заявляла, что артист приравнивает женщин к «низшему слою» населения.

Об этом знаменитость рассказала на фоне скандала с актером из-за его слов о том, что женщина не имеет права находиться в плохом настроении при мужчине и в случае любого недовольства должна отправляться сразу «в лес».

Еще в апреле Виталий Гогунский жаловался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в Москве мало порядочных женщин.

Ранее актер Житинкин вспомнил, что Гурченко смело пережила 10-летний период безролия.