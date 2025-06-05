Том Хэнкс нарушил молчание после заявлений дочери о насилии

Актер Том Хэнкс заявил, что гордится дочерью после заявлений о насилии

Американский актер Том Хэнкс отреагировал на откровенные мемуары своей дочери Элизабет Энн, в которых она рассказала о насилии в семье. Об этом сообщает Page Six.

В 2025 году Элизабет Энн раскрыла, что страдающая биполярным расстройством мать била, оскорбляла и унижала ее. Девушка подверглась как эмоциональному, так и физическому насилию. По словам Энн, в доме также всегда всегда не хватало еды, поскольку родительница все время проводила за чтением Библии.

В тех же мемуарах Элизабет Энн заявила, что ее дедушке был насильником и съел девочку. Писательница узнала об этом, прочитав дневник матери.

«Я горжусь тем, что она делится этим и открыто рассказывает об этом. <…> Думаю, что любой, кто так поступает, обладает смелым журналистским и литературным складом ума. Очень рад, что могу сказать подобное о своей дочери», — заявил Хэнкс.

Хэнкс был женат на матери Энн Саманте Льюис с 1978 по 1987 год. Актер забрал девочку от родительницы, которой не стало от рака легких. Элизабет Энн училась тогда в восьмом классе. Свою мачеху — актрису и певицу Риту Уилсон — Энн называет матерью.

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