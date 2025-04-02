Дочь Тома Хэнкса рассказала о дедушке-насильнике, съевшем девочку

Дочь актера Хэнкса Элизабет Энн рассказала, что ее дед по матери мог съесть ребенка

Дочь актера Тома Хэнкса Э.А. Хэнкс (Элизабет Энн) рассказала о своем дедушке, который якобы был насильником и съел девочку. Отрывок из мемуаров 42-летней журналистки и писательницы приводит издание People.

По словам Хэнкс, спустя десятилетие после кончины своей матери Сьюзан Диллингем она начала разбирать вещи женщины. Среди памятных предметов были потертое одеяло с ее детской кровати, картофеледавилка, папка со стихами и личный дневник.

Дневник, мать — первая жена Тома Хэнкса, познакомившаяся с ним в актерской школе — вела хаотически.

«Там я прочитала описание того, как ее отец совершил ужасное преступление», — делится писательница.

В дневнике мать признапась, что наблюдала за тем, как ее отец Джон Рэймонд Диллингем изнасиловал девочку, а потом расправился с ней и съел.

Известно, что мать Э.А. Хэнкс боролась с психическим заболеванием и зависимостью. Писательница попыталась узнать, правда ли написанное, но этого ей сделать не удалось.

«Даже если бы я смогла доказать, сделал он это или не сделал, я бы не смогла больше понять мать», — заключает она.

В феврале Тома Хэнкса раскритиковали после выступления в шоу за «отвратительный» троп.

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