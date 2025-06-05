Милявскую требуют окончательно убрать со сцены России: «Делает вызов обществу»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что в России следует окончательно запретить выступления Лолиты Милявской. Его слова передает издание «Абзац».

Свою позицию Бородин объясняет тем, что Милявская по-прежнему поддерживает артистов, которые осудили СВО. Он признался, что связывался с певицей с просьбой оказать помощь российским бойцам, но «она отказалась якобы из-за нехватки денег».

«Я не понимаю, почему Министерство культуры отдаляется от вопроса с Лолитой. <…> Мы, скорее всего, попросим убрать ее со сцены. Неприятно наблюдать, как она делает вызовы нашему обществу», — заявил глава ФПБК.

Бородин также не исключил, что Милявская работает в России по западной методичке.

3 июня сообщалось, что Лолита перепела песню «Это все» группы «ДДТ» на одном из своих концертов. В ноябре 2024 года артистка исполнила песню «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачевой на юбилейном концерте Игоря Крутого. До этого она также исполняла трек рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

В феврале 2025 года Лолита Милявская рассказывала, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. 7 марта сорвалось выступление певицы в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.

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