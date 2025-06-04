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Комика Останина внесли в перечень террористов после шутки об инвалидах

Арестованного комика Останина внесли в перечень террористов и экстремистов
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Арестованный по делу о разжигании ненависти комик Артемий Останин внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

19 марта Останина арестовали за шутку, произнесенную во время выступления не позднее 15 марта 2025 года.

Артист пошутил о людях, потерявших трудоспособность во время боевых действий. Свою вину комик не признал.

Мужчина был задержан на границе Белоруссии. После задержания Останин обвинил белорусских силовиков в избиении и пытках и показал спину, покрытую синяками. У шоумена диагностировали перелом позвонка, множественные ссадины и ушибы, а также установили проблемы с дыхательной функцией и легкими. У мужчины возник пневмоторакс — скопление воздуха в полости около легких.

Останин родился в Ейске. В 2019 году он окончил Дальневосточный федеральный университет и переехал в Москву. В разное время он пробовал себя в разных творческих направлениях, но в итоге нашел себя в стендапе.

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