Моргенштерн раскрыл, сколько дней остается трезвым

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) признался в Telegram-канале, что едва держится после проведенных двух месяцев в реабилитационной клинике.
«Сейчас очень хочется взять разбег и [проехать] через забор рехаба. Остался еще месяц. Держимся, стоим крепко и выздоравливаем», — заявил музыкант.
По словам Моргенштерна, он уже 60 дней не употребляет спиртные напитки и более 200 дней воздерживается от «курева».
«Настроение работает по принципу качелей, чем сильнее качнешь в одну сторону — тем сильнее получишь обратку», — рассказал артист.
Моргенштерн также поделился в личном блоге своими размышлениями о боге и «борьбе со тьмой». Он заявил, что лучше ставить перед собой легко выполнимые задачи, чем стремиться к глобальным целям. Музыкант назвал страдание выбором человека и заявил, что радость притягивает радость.
«Важно развивать «добрый глаз»: когда взгляд добр, [то] вы видите мир добрым. Все, что мы видим снаружи, — отражение нас внутри», — отметил рэпер.
До этого Моргенштерн сообщал, что обеднел на 90%. Артист отмечал, что его альбом «Алишер» пропал с российских площадок и вылетел из чартов.
Ранее стало известно, что скандальному рэперу Vacio заблокировали последние счета в России.