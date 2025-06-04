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На Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков

«Осторожно, новости»: блогерше Боне грозит штраф за пропаганду наркотиков
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Виктория Боня/Telegram

На блогершу Викторию Боню завели дело о пропаганде наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, протокол на телеведущую поступил в суд на западе Москвы. Заседание состоится в конце июня, по соответствующей статье Боне грозит до 30 тысяч рублей штрафа.

Сама Виктория Боня заявила, что дело завели из-за сайта, который раньше ей принадлежал.

«Мы его перестали использовать. И его стали использовать какие-то люди, которые там рекламировали наркотики и Даркнет», — уверяет звезда.

Накануне Виктория Боня в шоу «ТОКСИКИ» отказалась раскрывать, кому рэпер Джиган пукнул в лицо на шоу «Выжить в Дубае».

Боня заявила, что некрасиво делиться подробностями. Как отметил комик Тимур Хамадуллин, ходят слухи, что этим человеком была именно телеведущая. Она уверила, что это не так. Однако, по словам Бони, она не против, если это приписывают ей.

Ранее Боня покорила Эверест.

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