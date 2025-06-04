Дмитрий Колдун о телесном контакте с фанатами: «Иногда это приятно»

Певец Колдун признался, что иногда идет на телесный контакт с фанатами

Певец Дмитрий Колдун признался, что иногда готов на телесный контакт со своими поклонниками. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на сольном концерте IVAN в столичном клубе «Давай Лама».

По его словам, артисты самостоятельно определяют личные границы. Он отметил, что не против прикосновений фанатов, однако позволяет близость не со всеми частями своего тела.

«Кому-то нравится, когда дотрагиваются. Мне, например, иногда это приятно. Когда сам протягиваешь руки в зал, кто-то хватает за руку, и такой есть обмен энергией», — пояснил Колдун.

Певец отметил, что излишняя физическая открытость поклонникам может быть отдельным предпочтением знаменитостей.

2 июня народный артист России Филипп Киркоров впервые после госпитализации из-за сильного ожога вышел на связь с фанатами. Он посвятил новую публикацию дню рождения своего отца Бедроса, которого не стало 18 марта 2025 года. Артист вспомнил, как 2 июня 2024 года семья отмечала 92-летие Киркорова-старшего. Киркоров подписал пост словами: «Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа».

Ранее сообщалось, что фанаты потратят более полумиллиарда рублей на концерт Кадышевой в «Лужниках».