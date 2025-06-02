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Киркоров впервые после госпитализации вышел на связь с фанатами

Певец Киркоров почтил память отца в день его рождения
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Илья Питалев/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров впервые после госпитализации из-за сильного ожога вышел на связь с фанатами. Новый пост он опубликовал в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он посвятил новую публикацию дню рождения своего отца Бедроса, которого не стало 18 марта 2025 года.

Артист вспомнил, как 2 июня 2024 года семья отмечала 92-летие Киркорова-старшего.

«Первый раз в жизни встречаю лето без этого праздника. Пустота. Грусть. Боль. Папа», — написал Киркоров.

29 мая юрист Александр Хаминский заявил, что владельцам большого концертного зала (БКЗ) «Октябрьский» в Санкт-Петербурге может грозить штраф до 800 тысяч рублей.

Причиной этому может стать инцидент на концерте Филиппа Киркорова. Певец получил ожог второй степени, бурсит, частичный некроз кожи и лимфаденопатия из-за пиротехники. Фейерверки на рукавах артиста сработали некорректно. Вследствие чего исполнитель получил вышеописанные травмы.

Ранее Shaman раскрыл, когда и где впервые споет песню для «Интервидения».

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