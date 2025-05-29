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Виктория Боня заявила, что Джиган пукнул ей в лицо: «Беру удар на себя»

Блогерша Виктория Боня не раскрыла, кому Джиган пукнул в лицо
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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в шоу «ТОКСИКИ» отказалась раскрывать, кому рэпер Джиган пукнул в лицо на шоу «Выжить в Дубае».

Боня заявила, что некрасиво делиться подробностями. Как отметил комик Тимур Хамадуллин, ходят слухи, что этим человеком была именно телеведущая. Она уверила, что это не так. Однако, по словам Бони, она не против, если это приписывают ей.

«Пусть будет мне. Я не буду говорить кому. Потому что это некрасиво. Пусть будет мне, я не против. Я беру на себя этот удар!» — заявила знаменитость.

Сам Джиган оправдывал свое поведение шуткой. Хамадуллин считает, что это не смешно. Боня поддержала его.

«Если бы он сказал: «Теперь ты Вика Воня», хотя бы, понимаешь… Окей, шутка. А так, мы осуждаем», — пошутил комик.

Боня посмеялась над каламбуром юмориста.

9 июля блогерша Виктория Боня рассказала в своем Telegram-канале, что из серии «Выжить в Дубае» вырезали момент, как рэпер Джиган пукнул человеку в лицо ради шутки. Она призналась, что не ожидала подобного поступка от Джигана. По ее словам, тем самым музыкант продемонстрировал свою невоспитанность.

Ранее Тимур Родригез тайно развелся с женой, которую бросил по телефону после 16 лет брака.

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