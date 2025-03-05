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Сябитова назвала аморальными отношения с большой разницей в возрасте

Телеведущая Роза Сябитова заявила, что не спит с ровесниками своего сына
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Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Телеведущая и сваха Роза Сябитова призналась в беседе с порталом «Страсти», что не поддерживает отношения с большой разницей в возрасте.

Сябитова отметила, что, если между супругами разница в возрасте составляет 40 лет и более, им не о чем будет разговаривать из-за разницы в поколениях. Она назвала такое недопонимание между взрослыми и молодежью нормальным и естественным. 63-летняя сваха призналась, что не всегда понимает современных молодых людей. Телеведущая не понимает, зачем молодым девушкам заводить романы со старыми мужчинами.

«У меня вопрос к девушке молодой 20 лет — зачем ей старче? Со старыми спать несладко, и мы, старые, не хотим спать со старыми. Но молодых не трогаем, потому что я не сплю с ровесниками своего сына, это аморально», — отметила сваха.

Сябитова также заявила, что ее поколение раньше «было покруче», чем современная молодежь.

«Наш сленг был такой, что мама не горюй. Вам со своими «душнилами», «абьюзами» в подметки нам не годились, потому что мы такой смысл вкладывали», — рассказала телеведущая.

Ранее Сябитова рассказала о романе с подпольным миллионером.

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