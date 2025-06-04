«Только для народных любимцев»: Волочкова объяснила любовь к перелетам в экономе

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что чаще всего предпочитает летать на знаменитые на весь мир курорты не бизнесом, а эконом-классом. Позволить себе такое из медийных личностей могут только настоящие «народные любимцы», так как это дает возможность пообщаться с людьми, заявила звезда Общественной Службе Новостей.

Балерина назвала себя простым человеком, подчеркнув, что может выбрать лучший пятизвездочный отель, а добраться туда в эконом-классе. По ее словам, она не видит необходимости переплачивать за комфорт, который подразумевает, что тебя посадят чуть ближе к аварийному выходу в салоне. Многие звезды также предпочитают бизнесу эконом, заявила она.

«Мне кажется, что летать вместе с людьми в экономе могут себе позволить только поистине народные любимцы. Меня очень умиляет, когда меня узнают, делают комплименты, фотографируются со мной, просят автограф. Это дорогого стоит. В бизнесе все иначе в этом плане», — объяснила Волочкова, добавив, что даже во время путешествий с друзьями выбирает эконом.

До этого Анастасия Волочкова заявила, что ее «бывший муж-альфонс» Игорь Вдовин «обобрал» ее. По ее словам, она намеренно не ставила штамп в паспорте с Вдовиным по юридическим причинам, так как предчувствовала, что в случае развода они будут делить только ее имущество. Однако все равно организовала свадебное торжество в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

Ранее Волочкова рассказала, что готовится стать молодой бабушкой.