На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Парк культуры
Размер текста
А
А
А

«Только для народных любимцев»: Волочкова объяснила любовь к перелетам в экономе

Балерина Волочкова: летать в экономе могут только такие народные любимцы, как я
close
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что чаще всего предпочитает летать на знаменитые на весь мир курорты не бизнесом, а эконом-классом. Позволить себе такое из медийных личностей могут только настоящие «народные любимцы», так как это дает возможность пообщаться с людьми, заявила звезда Общественной Службе Новостей.

Балерина назвала себя простым человеком, подчеркнув, что может выбрать лучший пятизвездочный отель, а добраться туда в эконом-классе. По ее словам, она не видит необходимости переплачивать за комфорт, который подразумевает, что тебя посадят чуть ближе к аварийному выходу в салоне. Многие звезды также предпочитают бизнесу эконом, заявила она.

«Мне кажется, что летать вместе с людьми в экономе могут себе позволить только поистине народные любимцы. Меня очень умиляет, когда меня узнают, делают комплименты, фотографируются со мной, просят автограф. Это дорогого стоит. В бизнесе все иначе в этом плане», — объяснила Волочкова, добавив, что даже во время путешествий с друзьями выбирает эконом.

До этого Анастасия Волочкова заявила, что ее «бывший муж-альфонс» Игорь Вдовин «обобрал» ее. По ее словам, она намеренно не ставила штамп в паспорте с Вдовиным по юридическим причинам, так как предчувствовала, что в случае развода они будут делить только ее имущество. Однако все равно организовала свадебное торжество в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

Ранее Волочкова рассказала, что готовится стать молодой бабушкой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами