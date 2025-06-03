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Анастасия Волочкова рассказала, что готовится стать молодой бабушкой

Балерина Волочкова заявила, что с нетерпением ждет появления внука
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volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее дочь Ариадна, которая уже больше месяца живет в браке, очень счастлива и живет отдельно от нее в своей квартире. По словам артистки, она с нетерпением ждет появления внука и готовится стать молодой бабушкой.

«Вы знаете, мне очень приятно наблюдать за ними. У них все впереди. Я чувствую, что они любят друг друга, и от души радуюсь», — рассказала балерина Общественной Службе Новостей.

Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что официально пара не заключила брак в ЗАГСе, заявив, что это «фигня» и «грязь», а молодожены сами разберутся, как им жить.

По словам балерины, дочь живет хорошо и регулярно приглашает в гости свою звездную маму. Она также добавила, что с нетерпением ждет появления на свет внука или внучки.

«Буду рада стать молодой бабушкой», — призналась Волочкова.

Напомним, в конце мая мачеха дочери Анастасии Волочковой, телеведущая Елена Николаева сообщила, что Ариадна еще не узаконила свои отношения с возлюбленным Никитой Григоряном – было только венчание. По ее словам, классическое торжество пройдет в августе 2025 года. Подготовка к торжеству ведется с известным режиссером, но никакие детали пока не раскрываются. В ответ Волочкова обвинила мачеху в пиаре на свадьбе наследницы и назвала ее «тетей», которой следует заниматься воспитанием своих детей. Балерина отметила, что тоже не оформляла брак в ЗАГСе с отцом Ариадны Игорем Вдовиным.

Ранее Волочкова устроила скандал во время прощания с хореографом Юрием Григоровичем.

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