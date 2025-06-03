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Волочкова заявила, что ее «обобрал» бывший муж-альфонс

Балерина Анастасия Волочкова назвала Игоря Вдовина альфонсом
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с mk.ru, что ее «бывший муж-альфонс» Игорь Вдовин «обобрал» ее.

Волочкова объяснила, что намеренно не ставила штамп в паспорте с Вдовиным по юридическим причинам. По словам артистки, она предчувствовала, что в случае развода они будут делить только ее имущество. Однако балерина все равно организовала свадебное торжество.

«Мне хотелось шоу, я хотела свадьбу — яркую, изысканную, вот такую: по-королевски! И она у меня была. Меня, правда, тогда осыпали какими-то обвинениями, мол, вы не поставили штамп в паспорте — вы обманули людей! Хочется спросить: каких людей? Кто эти люди, и какая вам разница, кто какой штамп и где поставил?» — поделилась артистка.

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007-м бизнесмен и артистка сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

В мае 2025 года дочь Волочковой обвенчалась с женихом Никитой Григоряном в апостольской церкви Екатерины Санкт-Петербурга.

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