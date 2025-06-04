Natan осудил Бузову за реакцию на скандал с Дубцовой на «Сокровищах императора»

Певец Natan (он же — Натан Миров) выразил удивление в своем Telegram-канале, что телеведущая Ольга Бузова отреагировала на скандал с Ириной Дубцовой из-за ее поведения на шоу «Сокровища императора».

Natan опубликовал пост со скриншотом заявления Бузовой о ситуации с Дубцовой, в котором она, в частности, намекнула на низкую самооценку артистки. Миров подписал свою публикацию фразой: «Хм, серьезно?»

«По-моему, статус ведущего — это быть ко всем либо нейтральным, либо поддерживать всех одинаково», — пояснил свою позицию Миров в комментариях.

Natan вспомнил, как поддерживал Бузову, когда она подвергалась «массовому хейту»: призывал всех брать пример с ее работоспособности и целеустремленности.

«В случае Оли, быть на ее стороне было понятным делом, она всегда держалась достойно и никого не оскорбляла. В случае Даны, начиная с проекта «Звезды в джунглях», ее «прямота» напрашивалась на ответные высказывания», — заявил артист.

Певец отметил, что Дубцова и Борисова «обе хороши». При этом он не считает правильной позицию, что «бить по больному месту» нельзя. Таким образом певец отреагировал на то, что сейчас Дубцова подвергается осуждению, потому что назвала Борисову «наркоманкой».

Natan также не согласился с мнением, что наркоманию можно назвать такой же болезнью, как и рак. Он пояснил, что изначально человек совершает выбор, то есть принимает запрещенные вещества, а уже потом это становится болезнью.

«Но травить себя это выбор! И в случае Даны, если ты поборол эту болезнь, тогда гордо подними голову за столом, и не пускай слезы. Скажи, что ты вышел победителем из этой хитрой ловушки. Жалеть себя мы все умеем», — подытожил артист.

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