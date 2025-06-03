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Бузова намекнула, что Дубцова страдает от низкой самооценки: «Разочаровалась»

Телеведущая Бузова заявила, что разочаровалась в поведении Дубцовой на шоу
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ТНТ

Телеведущая Ольга Бузова отреагировала в Telegram-канале на скандал из-за поведения певицы Ирины Дубцовой на шоу «Сокровища императора».

Накануне Telegram-канал «Алена, Блин!» раскрывал, что фанаты Дубцовой «стали массово удалять» ее композиции из своих плейлистов. Артистку осудили за то, что она оскорбила телеведущую Дану Борисову, а также подвергла абьюзу своего партнера Natan.

«Сокровища императора» — это жесткая проверка людей. Ежедневные многокилометровые марафоны раскрывают характеры. Даже если кто-то пытается носить маску, игра вскроет все хорошее и все плохое в людях. И, к сожалению, бывает такое, что я разочаровываюсь в людях», — начала Бузова.

Телеведущая сопроводила пост роликом, в котором Дубцова назвала Борисову «наркоманкой». На чайных церемониях «Сокровищ императора», уточнила телеведущая, случались моменты, когда диалоги перерастали в конфликты — и каждый участник проявлял себя по-разному.

«Были и такие ситуации, когда люди невольно уходили в слабую позицию, в позицию человека, который бессознательно признает себя пораженным. Это те участники, которые позволяли себе оскорблять других участников. Вешать ярлыки, ворошить прошлое и пытаться таким образом сделать человеку больно», — заявила звезда.

Бузова назвала подобное поведение жестоким. Она уточнила, что сама не раз сталкивалась с ситуациями, когда ее провоцировали на конфликт. Однако она не опускалась до прямых оскорблений, поскольку таким образом оказалась бы проигравшей.

«Оскорбления — это любимое, а главное единственное оружие побежденного», — уверила знаменитость.

Телеведущая подытожила свой пост цитатой Зигмунда Фрейда, который сказал, что люди с сильной самооценкой не нуждаются в унижении других.

Ранее Волочкова заявила, что ее «обобрал» бывший муж-альфонс.

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