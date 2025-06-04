Певец Александр Махонин, известный как Mr. Credo, накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных судебных приставов.

По данным агентства, за исполнителем числятся неоплаченные штрафы с конца 2023 года, в том числе на 30, 60 и 180 рублей.

Также Mr. Credo необходимо оплатить две госпошлины на 3 300 рублей, в том числе исполнительские сборы, и иные штрафы за административные правонарушения в размере 1 600 рублей.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что певца Mr. Credo (настоящее имя Александр Махонин) обвинили в мошенничестве за несыгранный концерт в Казахстане.

По данным канала, компания Suarg Astana договорилась с Махониным о его участии в фестивале в Астане и Алматы 13–14 июля. Он согласился, деньги в размере 5,4 миллиона рублей, уточнили организаторы, артисту передавали наличными двумя частями в квартире Махонина без всяких договоров и расписок по его просьбе.

Ранее экс-возлюбленного Ольги Бузовой арестовали за мошенничество.