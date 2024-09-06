Mr. Credo обвинили в мошенничестве на 5,4 миллиона рублей

Певца Mr. Credo (настоящее имя Александр Махонин) обвинили в мошенничестве за несыгранный концерт в Казахстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, компания Suarg Astana договорилась с Махониным о его участии в фестивале в Астане и Алматы 13-14 июля. Он согласился, деньги в размере 5,4 миллиона рублей, уточнили организаторы, артисту передавали наличными двумя частями в квартире Махонина без всяких договоров и расписок по его просьбе.

13 июля Mr. Credo не приехал на фестиваль, сообщив, что у него просрочен российский паспорт, из-за чего не смог пройти через границу. Когда певца попросили вернуть деньги, он якобы ответил отказом и сослался на то, что организаторы не выполнили некоторые условия из райдера. По заверениям организаторов, райдер был выполнен.

Позже представители компании Suarg Astana обнаружили, что Махонину запрещен выезд из России из-за долгов по налогам и штрафам. Полиция начала проверку по факту возможного мошенничества.

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