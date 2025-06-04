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Дворцов о восстановлении Киркорова после инцидента на концерте: «Возможно, потребуются годы»

Продюсер Дворцов: Киркоров взял паузу в карьере, чтобы восстановить здоровье
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров взял паузу в карьере на фоне длительного лечения из-за ожогов, полученных на концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов.

«По моей информации, лечение дорогостоящее. <...> Но мы не знаем, в каком он сейчас состоянии и сколько времени займет восстановление здоровья. Возможно, на это потребуются годы», — предположил эксперт.

Певец Александр Матвеев не исключил в беседе с NEWS.ru, что артист испытывает финансовые трудности из-за проблем со здоровьем, но не стал говорить об этом подробнее. Самоназванный «внебрачный сын Бедроса Киркорова» вспомнил, как недавно закупился на 700 тыс. рублей на распродаже в бутике Киркорова-младшего, чтобы материально поддержать коллегу и возможного родственника.

23 мая стало известно, что Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии. Ему диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки. Причиной стали ожоги, полученные артистом на концерте в Санкт-Петербурге: во время выступления у певца загорелся рукав пиджака певец из-за фейерверков.

По словам врачей, заявлял Telegram-канал Mash, у страдающего диабетом Киркорова есть риск развития сепсиса, который в худшем случае может привести к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Юрию Шевчуку «нашли замену» в России.

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