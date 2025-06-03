Звезду фильма «Шестое чувство» обязали посещать клуб анонимных алкоголиков

Суд в США предписал актеру Хейли Джоэлу Осменту, известному по фильму «Шестое чувство», посещать психотерапевта и клуб анонимных алкоголиков. Об этом сообщает журнал People.

«Осмент должен будет посещать не менее трех собраний анонимных алкоголиков в неделю в течение следующих шести месяцев. Кроме того, он должен встречаться со своим психотерапевтом не реже двух раз в неделю в течение следующих шести месяцев и соблюдать закон», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что с Осмента могут снять обвинения, если он будет выполнять предписания. Судебное заседание по этому вопросу назначено на январь 2026 года.

В апреле портал TMZ сообщал, что Осмента задержали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в штате Калифорния. Изъятое у него вещество отправили в лабораторию для проведения анализа. Прокурор округа Моно решал вопрос о целесообразности возбуждения дела против Осмента.

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