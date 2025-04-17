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В США задержали актера звезду фильмов «Шестое чувство» и «Искусственный разум»

TMZ: на курорте в Калифорнии задержали актера Хейли Джоэла Осмента
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Willy Sanjuan/AP

Американского актера Хейли Джоэла Осмента задержали за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение контролируемых веществ на лыжном курорте в штате Калифорния. Об этом сообщает портал TMZ.

Полицейские задержали актера, когда тот пребывал в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме того, у Осмента обнаружили некое «контролируемое вещество».

В настоящее время актер находится на свободе. Изъятое у него вещество отправлено в лабораторию для проведения анализа. Прокурор округа Моно решает вопрос о целесообразности возбуждения дела против Осмента.

В материале отмечается, что это не первый случай, когда звезда фильмов «Шестое чувство» и «Искусственный разум» задерживается за связанные с алкоголем правонарушения.

3 января сообщалось, что американский актер Руди Янгблад арестован в Греции за неповиновение полиции и хранение оружия.

Ранее российского актера задержали с кокаином в центре Москвы.

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