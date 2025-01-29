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Супермена арестовали за пьяную езду

Актера сериала «Тайны Смолвиля» Тома Уэллинга арестовали за нетрезвое вождение
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Global Look Press

Актера Тома Уэллинга, исполнившего роль Супермена (Кларка Кента) в телешоу «Тайны Смолвиля», арестовали за пьяную езду в Калифорнии (США). Об этом сообщает TMZ.

47-летнего артиста арестовали на парковке. Уровень алкоголя в его крови был на уровне или выше 0,08%.

Уэллинг также известен по ролям в сериалах «Люцифер» и «Туман».

Накануне Мещанский суд Москвы признал законным лишение водительских прав режиссера Сарика Андреасяна за езду в нетрезвом виде.

«Суд отклонил апелляцию на решение первой инстанции о лишении Андреасяна права на управление транспортным средством», — рассказали в суде.

Ранее сына продюсера Виктора Цоя задержали за пьяную езду.

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