На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Надежда Кадышева обошла Shaman и Бузову по количеству упоминаний в СМИ

Надежда Кадышева обошла Shaman, Бузову и Басту по числу упоминаний в СМИ
close
Алексей Белкин/Global Look Press

По данным Дзен Новостей, в мае 2025 года количество публикаций о певице Надежде Кадышевой увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе агрегатора.

Рост интереса к артистке зафиксирован как в новостных материалах, так и в контенте от блогеров. По этому показателю народная артистка России опередила большинство популярных российских музыкантов.

Так, количество упоминаний Кадышевой в новостях в 2,5 раза больше, чем упоминаний популярного певца и композитора Shaman. Исполнительницу упоминали в публикациях в 4,4 раза чаще, чем рэпера Басту, и в 1,5 раза чаще, чем Егора Крида. Среди других исполнителей, которых обошла Надежда Кадышева, — INSTASAMKA, Клава Кока, Ольга Бузова и Надежда Бабкина.

По данным системы аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics, количество упоминаний Надежды Кадышевой в постах и комментариях в соцсети «ВКонтакте» в мае выросло на 32% по сравнению с мартом и на 50% — по сравнению с февралем 2025 года.

Ранее эксперт объяснила феномен Надежды Кадышевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами