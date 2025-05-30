Надежда Кадышева обошла Shaman и Бузову по количеству упоминаний в СМИ

По данным Дзен Новостей, в мае 2025 года количество публикаций о певице Надежде Кадышевой увеличилось в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе агрегатора.

Рост интереса к артистке зафиксирован как в новостных материалах, так и в контенте от блогеров. По этому показателю народная артистка России опередила большинство популярных российских музыкантов.

Так, количество упоминаний Кадышевой в новостях в 2,5 раза больше, чем упоминаний популярного певца и композитора Shaman. Исполнительницу упоминали в публикациях в 4,4 раза чаще, чем рэпера Басту, и в 1,5 раза чаще, чем Егора Крида. Среди других исполнителей, которых обошла Надежда Кадышева, — INSTASAMKA, Клава Кока, Ольга Бузова и Надежда Бабкина.

По данным системы аналитики соцмедиа и СМИ Brand Analytics, количество упоминаний Надежды Кадышевой в постах и комментариях в соцсети «ВКонтакте» в мае выросло на 32% по сравнению с мартом и на 50% — по сравнению с февралем 2025 года.

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